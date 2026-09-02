Se suman a Faloon: Los nuevos participantes que llegan a "¿Volverías con tu ex? 2"

Tras el caótico arribo de Faloon Larraguibel a "¿Volverías con tu ex? 2", el exitoso reality de Mega prepara el ingreso de dos nuevos participantes que llegarán a revolucionar el encierro.

Este miércoles se mostrará la llegada de los españoles Manuel González y Noelia Márquez, expareja que arrastra cuentas pendientes.

Noelia Márquez y Manuel González entran al encierro este miércoles. (Foto: Mega)

González, de 35 años, es reconocido por su arrolladora personalidad y su enorme experiencia como chico reality, habiendo pasado por programas como "La Isla de las Tentaciones" y "Gran Hermano Dúo", además de la aventura extrema de "Supervivientes 2025".

"En cada reality que he participado he tenido un lío de falda. Soy un tío divertido, espontáneo, natural y la verdad que un poco caliente también. No me va a frenar que una chavala aquí tenga novio", aseguró en su ingreso.

Mientras que Márquez, de 28 años, también tiene experiencia en realities como "La Isla de las Tentaciones", llegando a convertirse en panelista estable de "El Debate de las Tentaciones" gracias a su fuerte carácter y desplante.

La expareja promete generar estragos en la casa, especialmente cuando González se fije en Flavia, Camila Nash y Nicole Moreno, y Márquez ponga sus ojos en Austin Palao, Luis Mateucci y Tom Brusse.