Revelan los nombres del posible jurado de "Fiebre de Canto"

"Fiebre de canto", próximo estelar de Chilevisión que tendrá a Diana Bolocco como animadora, ya estaría tomando forma.

De acuerdo al periodista Pablo Candia, el espacio -donde los famosos sacarán a relucir su talento para cantar- ya se encuentra en busca de sus jueces.

La primera de la lista es la soprano Verónica Villarroel, de destacada trayectoria lírica internacional y quien viene de ejercer como jurado en la última edición del Festival de Viña.

A ella se sumaría Javiera Mena, reconocida exponente de la música pop y el electropop chileno, quien aportaría la visión de la industria musical actual y las tendencias.

El tercer cupo femenino sería para Emilia Dides, ganadora de "Rojo", ex Miss Universo Chile y quien también registra un exitoso paso como jurado del certamen viñamarino.

En tanto, el polémico Vasco Moulian, quien ha sacado ronchas con sus ácidas y estrictas opiniones en las dos últimas temporadas de "Fiebre de Baile", repetiría este rol en el panel.

Cabe destacar que esta nueva apuesta prime de la señal de Machasa, que aún no confirma su fecha de estreno ni lista de participantes, funcionará como el spin-off directo del programa de danza que actualmente está en pantalla.