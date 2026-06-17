Gobierno anunció fuerza de trabajo para localizar y proteger a niños haitianos con ingreso irregular

El Gobierno anunció este miércoles la creación de una fuerza de trabajo conjunta para enfrentar la crisis derivada por el paradero desconocido de más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron al país entre 2023 y 2025, bajo aparentes procesos de reunificación familiar.

Según se informó, esta nueva unidad operativa tiene como fin principal articular a todas las instituciones del Estado bajo un mando unificado para garantizar la protección de los derechos de los niños.

La gestión de este equipo multisectorial fue delegada a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien será la encargada de coordinar las acciones de los servicios públicos involucrados en la búsqueda y resguardo de los menores.

Prioridad en la protección infantil

Respecto a estas medidas, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, subrayó que la postura del Gobierno es priorizar el aspecto humanitario por sobre las disputas de gestión.

"El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas", enfatizó el secretario de Estado.

Como parte de la estrategia para fortalecer la respuesta institucional, el Presidente José Antonio Kast citó para este jueves, a las 08:00 horas, a una reunión de alto nivel en la sede de Gobierno.

A esta cita fueron convocados los representantes máximos de las cámaras legislativas, la Corte Suprema y la Contraloría, con el fin de involucrar a todos los estamentos del poder público en la resolución de esta situación.

Situación de la Policía de Investigaciones

Consultado sobre el rol de la Policía de Investigaciones (PDI) en el control migratorio de estos menores y la presencia de su director general, Eduardo Cerna, en las reuniones de Palacio de La Moneda, el biministro Alvarado optó por la prudencia institucional.

Respecto a si la institución asumió fallos administrativos en el proceso, el secretario de Estado declaró que "mientras siga avanzando la investigación, sería irresponsable de su parte responder esa pregunta".