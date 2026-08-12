Actriz de la versión original de "The Office" anuncia que tiene cáncer terminal

La actriz Lucy Davis, recordada por su trabajo en la versión original de la serie "The Office", anunció que fue diagnosticada con un cáncer terminal.

Entre 2001 y 2003 Davis interpretó a "Dawn Tinsley", la secretaria de la oficina de esta versión británica comandada por Ricky Gervais.

"Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en fase 4, el cual ha hecho metástasis en los huesos; concretamente, en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. El cáncer es incurable y ya es demasiado tarde para la quimioterapia", aseguró la actriz en su cuenta de Instagram.

Además indicó que "no tengo miedo de lo que venga ahora, estoy en paz con el tema". "Cualquier duelo será cosa de mi familia; para ellos es mucho más difícil que para mí", agregó Davis.

La actriz Jenna Fischer, que encarnó a la secretaria "Pam Beasley" en la versión estadounidense de "The Office" y que en 2024 también enfrentó un cáncer de mama, le escribió a su colega en la red social.

"Hermosa publicación. Mucho amor para ti. También digo sí a seguir trabajando con cáncer, hay que expandir este mensaje y hablar de cómo el trabajo conforta en este proceso", escribió Fischer.