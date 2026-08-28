"Alguien que no sabe amar": Cristián Carvajal sobre su villano en "El Peligro de Quererte"

"Es un tremendo personaje y un regalo". Así describió el actor nacional Cristián Carvajal a "Mario Monti", el poderoso y violento gobernador de Valparaíso de la década de los '50 que interpreta en "El Peligro de Quererte".

De cara al estreno de la serie nacional en TVN, Cooperativa accedió a una entrevista con el intérprete chileno que vuelve a dar vida a un villano en una ficción.

"Es una figura que encarna las contradicciones de la época", aseguró Carvajal, describiendo a su personaje como "un hombre que públicamente representa el orden y la autoridad, mientras en las sombras participa de un mundo marcado por el crimen, la corrupción y la violencia".

Realizada por Parox ("El reemplazante") junto a TVN y el Consejo Nacional de Televisión, la historia ambientada en el Valparaíso de 1953 y 1954 sigue a "Alba" (Fernanda Finsterbusch), una de las primeras mujeres en estudiar Medicina en Chile, y a "Zahira" (Carmen Zabala), heredera de una familia vinculada al narcotráfico y a cargo del burdel La Joya. Sus caminos se cruzarán y darán paso a un vínculo a un amor que desafiará los prejuicios y las normas de la época.

El gobernador de Valparaíso, interpretado por Carvajal, es la principal figura de autoridad que entrará en conflicto con las protagonistas por su romance, lo cual es "brutal" al ser un personaje cuyo poder le permite blindar su violento actuar.

"Y ese es un espacio muy seductor de interpretar. No por encarnar la maldad pura, sino precisamente por su contradicción", destacó el actor, describiendo a su "terrible" personaje como "alguien que no sabe amar".

El amor entre "Alba" (Fernanda Finsterbusch) y "Zahira" (Carmen Zabala) desata la furia del personaje de Carvajal. (Foto: TVN)

Esto, explicó Carvajal, no necesariamente porque sea malo en su origen, "sino porque nadie le enseñó (a amar). Así de torpe y desolador. Fue criado desde la dureza, muy solo, sin consuelo, sin un abrazo sincero, sin la mínima certeza de que se podía ser vulnerable y estar a salvo. Un adulto con un niño roto por dentro. Es alguien que busca la admiración para no sentirse invisible. Que aprendió a no sentir para sobrevivir; a controlar no solo por ejercer poder, sino porque el control lo protege del miedo. Porque así entiende el amor: como un juego de poder donde alguien siempre pierde. Y él no puede perder".

"Un hombre profundamente solo, narciso, incapaz de amar sin poseer, que para no ser aplastado termina aplastando y controlando. Si a eso le agregas el blindaje del poder estatal, tenemos un villano extremadamente complejo", expresó el actor chileno.

Recuperando el "lugar histórico" de TVN como gestor de ficción

Para el actor de "Verdades Ocultas" y "Dime con quién andas", esta serie de época le genera mucha ilusión, pues puede ser el impulso que el canal público necesita para recuperar su "lugar histórico" como gran plataforma de la ficción nacional.

"Fue gestor de clásicos, de relatos y personajes que forman parte de nuestra memoria colectiva, y creo que existe un público que echa profundamente de menos eso", señaló Carvajal, dando cuenta que no es algo que solo piense él: "Me lo manifiestan a diario en la calle y en redes. Hay un deseo muy concreto de volver a encontrarse con ficción chilena de calidad".

Por ello, el intérprete del perverso "Mario Monti" tiene fe en que "este regreso sea el impulso para que TVN vuelva a consolidarse como un proyecto cultural potente, con producciones y relatos identitarios, profundos y relevantes".

"El Peligro de Quererte" se estrena este sábado 29 de agosto, a las 22:30 horas, con sus primeros dos episodios en TVN.