El violento y caótico "Absolute Batman" tendrá su propia serie animada

"Absolute Batman", la violenta y laureada reimaginación del mito del Hombre Murciélago en los cómics de DC, se transformará en una serie animada.

La noticia se dio a conocer este jueves en la presentación de DC Studios y Warner Bros. Animation en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, o simplemente Annecy, el evento más importante que tiene la animación a nivel mundial y el segundo certamen más grande de Francia después de Cannes.

El cómic creado por el guionista Scott Snyder y el dibujante Nick Dragotta se lanzó en 2024 como parte del sello "Absolute" de la editorial, que reimagina desde cero los orígenes de los héroes más icónicos de DC bajo una mirada moderna y adulta.

"Absolute Batman" presenta al Caballero Oscuro sin su mansión, sin su dinero, sin su mayordomo, reinterpretándolo como un símbolo de la clase trabajadora, un héroe urbano implacable y violento que se alza contra una corrupta Gotham y la crueldad del elemento criminal que azota las calles.

Snyder será productor ejecutivo y showrunner de esta serie animada, mientras que Dragotta ejercerá como productor.

Otros anuncios del estudio incluyeron una serie animada en tono comedia para toda la familia de "Krypto", el super perro, la cual ya está en desarrollo y es encabezada por el creador de "Chowder" y "Jellystone", C.H. Greenblatt.

Además, el "Guasón" tendrá su propio anime titulado "Joker: Laugh Riot", el cual contará con animación de Sola Entertainment ("The Lords of the Rings: The War of the Rohirrim") y será dirigido por Yasuhiro Aoki ("ChaO").

En esta historia, veremos al emblemático villano en una despiadada cruzada por los lugares más oscuros de Gotham para encontrar al asesino de "Batman" y cobrar venganza por quitarle la única razón de su existencia.