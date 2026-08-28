Ellen Pompeo será una enfermera en su nueva serie "Not a Sound"

La actriz Ellen Pompeo volverá a los roles médicos con su nueva serie titulada "Not a Sound" de la cadena Hulu.

Según detalla Deadline, la estadounidense encarnará a una enfermera que quedó sorda en un accidente y que un día descubre el asesinato de un excolega.

Este será el primer papel médico de Pompeo desde que en 2025 abandonó "Grey's Anatomy", serie que protagonizó durante más de dos décadas.

La serie será producida por David E. Kelly, conocido por obras como "Big Little Lies" o la alabada "Margo's Got Money Troubles".