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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

Equipo de "Peaky Blinders" está "devastado" tras la muerte de Sam Neill

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El legendario actor dio vida a "Chester Campbell" en la serie junto a Cillian Murphy.

Equipo de
 BBC

"Sam fue una de las figuras clave que impulsó el éxito inicial de 'Peaky Blinders', por lo que le estaremos eternamente agradecidos", señalaron.
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El equipo detrás de la serie "Peaky Blinders" reaccionó a la muerte de Sam Neill a los 78 años, reconociendo estar "devastados" por la partida del intérprete que quedó inmortalizado en la pantalla chica como el despiadado "Chester Campbell".

"Nos ha dejado devastados la noticia del fallecimiento de Sam Neill", expresaron los productores de la serie en su cuenta oficial de Instagram, donde destacaron que "la interpretación que Sam hizo de 'Chester Campbell' pasará a la historia".

Neill fue parte de la serie creada por Steven Knight y protagonizada por Cillian Murphy en sus primeras dos temporadas, donde fue el gran antagonista y verdadero azote de los "Shelby".

"Un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y sumamente entretenido de ver", destacó el equipo de la serie, asegurando que "Sam fue una de las figuras clave que impulsó el éxito inicial de 'Peaky Blinders', por lo que le estaremos eternamente agradecidos. Nuestro cariño y nuestros pensamientos están con su familia".

Joe Cole ("John Shelby") rindió homenaje al neozelandés escribiendo "Descansa en paz, grandulón", y Finn Cole ("Michael Gray") agregó: "Descansa tranquilo, Sam".

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