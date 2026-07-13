Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago16.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Brasil | Sucesos

Río de Janeiro prohibió publicidad de apuestas online en espacios públicos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"El espacio público existe para servir a la población, no para incentivar un problema social", argumentó el alcalde.

Río de Janeiro prohibió publicidad de apuestas online en espacios públicos

La medida podría afectar a Flamendo y Fluminense, los dos equipos más populares de la ciudad, y auspiciados por casinos.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ciudad más turística de Brasil, Río de Janeiro, prohibió desde este lunes la  publicidad de sitios de apuestas por internet en espacios públicos y eventos patrocinados por el municipio, según anunció el alcalde Eduardo Cavaliere.

"Las 'bets' son una plaga y hemos decidido convertir Río en el ejemplo nacional de lucha. A partir de hoy, Río pasa a prohibir la publicidad exterior de las casas de apuestas en los espacios públicos de la ciudad", afirmó la autoridad en sus redes sociales.

El alcalde, quien formalizó la decisión en un decreto publicado en el Diario Oficial de Río, se posicionó en contra de una "industria que pasó a ocupar calles, avenidas, paradas de autobús y otros espacios públicos" para "estimular un comportamiento que puede derivar en endeudamiento, vicio y destrucción de familias".

"El espacio público existe para servir a la población, no para incentivar un problema social", sentenció en su mensaje.

De acuerdo con el decreto, la medida se aplica "a todas las áreas donde exista publicidad exterior, mobiliario urbano y demás espacios cuya explotación dependa de una autorización, licencia, permiso o concesión" de la Alcaldía de Río.

De esta forma, queda prohibida la divulgación de marcas, logos, nombres de empresas, aplicaciones o webs, así como cualquier tipo de campaña publicitaria, eslogan, mascota o "elemento que identifique directa o indirectamente las plataformas de apuestas".

El veto también se extiende a eventos patrocinados por la Alcaldía de la capital fluminense, y será la propia administración local la encargada de fiscalizar, que en caso necesario podrá "retirar de inmediato las publicidades irregulares y aplicar las sanciones previstas en la legislación municipal".

Cavaliere comparó su iniciativa con la exitosa campaña nacional contra el tabaco, que disminuyó de forma drástica ese hábito en el país.

La medida carioca va en línea con la política que el propio gobierno federal está impulsando, pues el presidente Lula da Silva busca prohibir las apuestas online con el argumento de que es "un drama que golpea los hogares", pues es una "adicción" masculina, pero "la cuenta recae en las mujeres".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada