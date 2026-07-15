James Norton: "A sus ojos, Ormund Hightower es el héroe"

"Muy pocas personas en el mundo piensan que son los villanos", aseguró James Norton al conversar con Cooperativa sobre su interpretación del inestable y conspirador Lord "Ormund Hightower", quien llegó a sacudir la guerra civil de la Casa Targaryen que consume a todo Westeros en la tercera temporada de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón").

Desde Londres, el actor británico participó en una ronda de prensa internacional tras la emisión en HBO y el streaming HBO Max del cuarto episodio, donde se mostró a "Ormund" poniendo en marcha sus planes para restaurar la legítima línea de sucesión al Trono de Hierro, teniendo a su lado como pupilo al hijo menor de "Alicent" (Olivia Cooke), el príncipe "Daeron Targaryen" (Benjamin Evan Ainsworth).

"La gente hace cosas estúpidas, agresivas y crueles porque está traumatizada por algo de su pasado o porque está llena de rabia, envidia o lo que sea; todas esas emociones tan poderosas, a veces bastante tóxicas, que nos llevan a hacer cosas malas. La moralidad en ese momento es increíblemente subjetiva", reflexionó sobre su interpretación del antagonista, instalado como un rival a temer por parte de la reina "Rhaenyra Targaryen" (Emma D'Arcy).

Su encarnación de "Ormund Hightower" rápidamente se convirtió en uno los villanos favoritos del universo televisivo creado por George R.R. Martin, ya que, como explicó Norton, "'Ormund' lucha por aquello en lo que cree".

"Lucha por la causa de los 'Hightower', lucha para acabar con los 'Targaryen', a quienes considera una clase inferior, y cree de verdad que no deberían estar en el poder; por eso, a sus ojos, él es el héroe. 'Ormund Hightower' es el protagonista de su vida; si representas eso, creo que el público se identificará y verá que hay autenticidad detrás de su viaje", valoró Norton.

"Todas esas emociones tan poderosas, a veces bastante tóxicas, nos llevan a hacer cosas malas", explicó Norton sobre su inestable villano. (Foto: HBO Max)

"Si alguien es tan sensible al olor, se produce una tensión"

El británico también reconoció en la conversación nunca haber trabajado antes en ninguna producción un nivel de escala tan grande como el de la serie de HBO.

Luego de trabajar en series como "Happy Valley" y "House of Guinness", inicialmente "pensé 'Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? A esta escala, nunca había hecho algo así'", pero no tardó en dar cuenta que, "cuando actúas en proyectos más grandes, sí que sientes el peso de todo el apoyo que hay detrás de ti".

Esto gracias al trabajo de todo el equipo que da vida al mundo de Westeros, desde el vestuario a las escenografías. "Hubo equipos completos dedicados a ello y se invirtieron horas y horas de trabajo, y eso realmente potencia tu interpretación", valoró, sosteniendo que "te hace ser mejor actor si eres consciente del gran trabajo que hacen los demás a tu alrededor".

Norton no se inspiró en otras actuaciones para su encarnación de la actual cabeza de la Casa Hightower, sino que, más bien, fue el resultado de ir llenando los vacíos que dejaba la descripción del personaje en la crónica "Fuego y Sangre" de Martin, que inspira la serie. De ahí su sensibilidad a los olores, algo que "realmente captó mi atención y en lo cual pude apoyarme para desarrollar el personaje. Era un detalle minúsculo que utilizamos con moderación, pero me dio algo en lo que pensar constantemente".

"Si alguien es tan sensible al olor y le aterroriza tanto el poder del olfato, se produce una tensión, una paranoia y un miedo que lo socava todo. Eso me provocó una sensación de que cada fibra de mi cuerpo estuviera ligeramente tensa en todo momento, lo cual resultó realmente útil a la hora de interactuar con otro actor", expresó el británico, que será clave para el fuego del caos a desatarse en los futuros episodios.

La tercera temporada de "House of the Dragon" está disponible en HBO Max, con capítulos de estreno cada domingo a las 21:00 horas en el streaming.