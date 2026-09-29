Murió Dennis Haskins, el recordado señor Belding de "Salvado por la campana"

El actor estadounidense Dennis Haskins, conocido por interpretar al "señor Belding", el director del instituto Bayside en la serie "Salvado por la campana" ("Saved by the Bell"), falleció a los 75 años.

"Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al 'señor Belding', y quienes tuvimos la suerte de conocer a Dennis lo queríamos aún más. Era una gran persona y quería —quiero decir, QUERÍA muchísimo— a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara", señaló su agente Jay Schachter, que trabajó con él durante dos décadas, a la revista especializada Variety.

El "señor Belding" era el adulto que ponía orden en el instituto Bayside.

Suya era la frase "Ey, ey, ey, ¿qué está sucediendo aquí?" cuando irrumpía en pleno caos protagonizado por sus alumnos, con "Zack Morris" (Mark-Paul Gosselaar), "A.C. Slater" (Mario Lopez), "Kelly Kapowski" (Tiffani Thiessen), "Screech Powers" (Dustin Diamond) y "Jessie Spano" (Elizabeth Berkley) a la cabeza.

La serie se emitió entre 1989 y 1992 y Haskins actuó en ella desde el principio hasta el final, en casi 90 episodios.

También participó en "Salvado por la campana: La nueva generación"; en la película para televisión "Salvado por la campana: movida en Hawái", y en la serie precursora de la original, "Good morning, Miss Bliss".

La última vez que interpretó a Belding fue en 2015, cuando sus protagonistas se reunieron para protagonizar un sketch en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", señaló la cadena ABC, que destacó que la causa de su fallecimiento no ha sido divulgada.

En la trayectoria de Haskins se incluyen otras series y películas como 'Abstruse,A Million Ways to Die in the West,A Bennett Song Holiday,Mad Men' o 'How I Met Your Mother'.