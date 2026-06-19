"Siempre he sido fan del noir": Laura Donnelly y su elegante relectura de la femme fatale en "Sugar"

Laura Donnelly aterriza como una fuerza arrolladora en la segunda temporada de "Sugar", el sofisticado neo-noir de Apple TV protagonizado por Colin Farrell, donde sus miradas y gestos dicen más que las palabras en su elegante relectura de la femme fatale.

En conversación con Cooperativa, la actriz irlandesa celebró la positiva reacción que ha tenido su personaje de "Charlotte", irrumpiendo de forma inesperada en la vida del detective privado "John Sugar" (Farrell), transportándonos a la era dorada del cine noir.

"Pienso que fue, sin duda, un esfuerzo conjunto entre nuestra maravillosa diseñadora de vestuario, Christie (Wittenborn), el equipo de maquillaje y yo, que nos permitió crear ese aspecto propio de las películas antiguas en 'Charlotte'", explicó Donnelly, siendo clave que este semblante también esté reflejado en el guion.

La actriz, reconocida por series como "Outlander" y "The Nevers", reconoció que "siempre he sido fan del género noir y, de alguna manera, inconscientemente me inspiré en las mujeres que recordaba de esas películas. Y es que hay una forma muy característica en la que todas se mueven, en sus expresiones faciales, en su forma de hablar, y creo que eso queda grabado en la mente con el tiempo cuando has visto esas películas desde muy joven".

Algo que queda representado con maestría en una escena del segundo episodio, donde solo necesitó de unos lentes para causar un gran impacto en "John Sugar" sin decir ninguna palabra.

"¡Oh, los lentes! Queríamos conseguir ese momento", destacó Donnelly.

"Charlotte" tendrá un impacto gigante en la vida del "John Sugar" de Farrell. (Foto: Apple TV)

"Un privilegio" grabar en la ciudad de Los Ángeles, el otro protagonista de la historia

Con todos los impactantes giros que trae la historia, incluyendo uno que dice relación con la identidad de nuestro encantador detective privado, es imposible no destacar a la ciudad de Los Ángeles, California, que adquiere un mayor protagonismo y tridimensionalidad. Es la ciudad de los sueños, pero también la de los anhelos rotos.

Para Donnelly, es, en gran medida, "otro personaje más de la serie y fue una de las principales razones por las que quise aceptar este trabajo. Quería trabajar en Los Ángeles".

"Cuando empiezas como actor -creo que decidí a los cinco años que iba a ser actriz-, esa es la imagen que tienes en la cabeza: piensas que vas a estar rodando en Los Ángeles todo el tiempo, pasando por las puertas del estudio Paramount y todo eso", sinceró la intérprete irlandesa, pero, "ahora que los rodajes se han globalizado tanto, eso ya no es tan habitual".

Por ello, fue un regalo para Donnelly el poder grabar en Los Ángeles, especialmente en locaciones reales de la ciudad, siendo "un auténtico placer no solo poder rodar en un estudio muy famoso de California, sino también que la propia historia se desarrollara allí y así poder aprovechar al máximo todo. Había escenas en las que teníamos que conducir por ciertas zonas de Los Ángeles que realmente integraban la ciudad en la historia, y fue… simplemente me pareció un privilegio".

La segunda temporada de "Sugar" se estrenó este viernes 19 de junio en el streaming Apple TV.