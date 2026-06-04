"Sin Filtros" aclara salida de Gonzalo Feito: "Se le esperaba para cumplir con su rol de animador"

Tras la sorpresiva salida de Gonzalo Feito, el programa "Sin Filtros" entregó su versión sobre los hechos.

La polémica comenzó cuando Paula Escobar aseguró que el periodista había sido despedido tras sumarse al programa "Próceres" de Porcel TV. A esto se sumó la filtración de un polémico audio donde Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre insultaba al animador y lo acusaba de "desleal".

Ante la ola de especulaciones y la controversia generada por el registro de voz, el propio "Cuchillo" -productor del show televisivo- salió al paso de las acusaciones y afirmó de manera tajante que dicho audio correspondía al año 2023.

Y si bien el conductor no dijo explícitamente que fue despedido, sí confirmó que ya no seguía y que a sus jefes les dio un "ataque de celos" por sumarse a otro proyecto de manera paralela.

La declaración de "Sin Filtros"

Al iniciar su transmisión este miércoles, el espacio de corte políticio compartió un comunicado donde desmintieron el despido del animador.

"No es efectivo que Mediapro Max SpA haya comunicado el término de la relación contractual existente con el señor Gonzalo Feito", afirmaron.

Bajo esta línea, la producción afirmó que, "por el contrario, se dejó constancia de la continuidad de dicha relación y de que se le esperaba para cumplir con su rol de animador".

Asimismo, agradecieron el rol que cumplió el periodista en el programa, haciendo también una indirecta alusión a que los problemas personales entre el comunicador y su excompañero arruinan la reputación del programa.

"Entendemos que puedan existir diferencias o conflictos entre personas, pero eso es distinto a utilizar esa situación para dañar públicamente a Sin Filtros, su marca, su reputación, su audiencia, su equipo y el valor construido durante años", declararon, añadiendo que su foco "no está en alimentar una disputa personal".