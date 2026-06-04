"Soy el diablo para él" y "un sacado de la cabeza": Larraín y Mackenna barren con "Cuchillo" Eyzaguirre

La polémica en "Sin Filtros" por la sorpresiva salida de Gonzalo Feito sigue dando de qué hablar, y es que Pablo Mackenna y Nicolás Larraín, exconductores de "Caiga Quien Caiga", abordaron el conflicto entre el periodista y Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

En medio del podcast "En las buenas y en las malas", Larraín se refirió a la distante relación que mantiene con "Cuchillo", quien -al igual que Feito- fue notero del extinto programa.

"Yo soy el diablo (para él), porque él cree que yo impedí que él subiera a animar CQC", declaró.

Por su parte, el escritor deslizó su versión de dicha decisión: "Él no subió a animar CQC por malo, porque nunca lo encontraron... tuvo que comprarse los derechos para poder subirse al piso", afirmó.

Asimismo, Mackenna entregó un análisis sobre el conflicto entre Feito y Eyzaguirre, dando a entender que existieron disputas por dinero detrás del quiebre.

"Yo no sé por qué tengo la sensación de que a Feito le tuvieron que haber estado pagando bien en Sin Filtros y está Cuchillo que no puede salir al aire, por razones obvias, porque es un sacado de la cabeza, y solo estaba en la oreja de Feito", agregó.