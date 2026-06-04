"Soy el diablo para él" y "un sacado de la cabeza": Larraín y Mackenna barren con "Cuchillo" Eyzaguirre
En medio del escándalo por la salida de Gonzalo Feito de "Sin Filtros", los ex "CQC" sepultaron el rol televisivo de Eyzaguirre.
En medio del escándalo por la salida de Gonzalo Feito de "Sin Filtros", los ex "CQC" sepultaron el rol televisivo de Eyzaguirre.
La polémica en "Sin Filtros" por la sorpresiva salida de Gonzalo Feito sigue dando de qué hablar, y es que Pablo Mackenna y Nicolás Larraín, exconductores de "Caiga Quien Caiga", abordaron el conflicto entre el periodista y Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.
En medio del podcast "En las buenas y en las malas", Larraín se refirió a la distante relación que mantiene con "Cuchillo", quien -al igual que Feito- fue notero del extinto programa.
"Yo soy el diablo (para él), porque él cree que yo impedí que él subiera a animar CQC", declaró.
Por su parte, el escritor deslizó su versión de dicha decisión: "Él no subió a animar CQC por malo, porque nunca lo encontraron... tuvo que comprarse los derechos para poder subirse al piso", afirmó.
Asimismo, Mackenna entregó un análisis sobre el conflicto entre Feito y Eyzaguirre, dando a entender que existieron disputas por dinero detrás del quiebre.
"Yo no sé por qué tengo la sensación de que a Feito le tuvieron que haber estado pagando bien en Sin Filtros y está Cuchillo que no puede salir al aire, por razones obvias, porque es un sacado de la cabeza, y solo estaba en la oreja de Feito", agregó.