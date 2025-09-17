Suspenden "indefinidamente" el late show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena ABC anunció este miércoles que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", dijo el comediante el lunes por la noche.

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.

El presentador se burló del impacto que la muerte del activista conservador tuvo en Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

El programa de Kimmel, que maneja un estilo satírico, se ha emitido en ABC desde 2003, siendo uno de los late show que regularmente lidera en audiencia entre los espacios de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y sketches.