Confirman versión mexicana de popular teleserie de Canal 13

La teleserie "La Reina de Franklin", que Canal 13 emitió en 2018, tendrá su propia versión mexicana de la mano de Televisa.

Esta adaptación de la teleserie vespertina protagonizada por Javiera Contador y Francisco Pérez-Bannen se da en el marco de la alianza entre el conglomerado mexicano y la señal chilena.

"Las historias de Chile siempre tienen un twist sobre la historia clásica. 'La reina de Franklin' sucede en un barrio icónico de Chile y la idea es trasladar esa esencia a un barrio de México", aseguró Ernesto Ramírez, director adjunto de Comarex, en declaraciones recogidas por el medio mexicano Produ.

Siendo una idea original de Pablo Ávila y Nelson Pedrero, la historia se centraba en una próspera empresaria de barrio, "Yolanda Garrido" (Contador), que desprende mucha felicidad y unión entre los que trabajan con ella, cuyos sus negocios se ven irrumpidos ante una amenaza inmobiliaria a cargo de su exsuegra, "Julia Tocornal" (Claudia di Girolamo).