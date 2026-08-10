Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago6.7°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Telenovelas

No es un fantasma: Enrique Cintolesi vuelve a las teleseries

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor reconocido por "Tic Tac" es parte del elenco de la nueva vertical de TVN, "Los Sabores del Amor".

No es un fantasma: Enrique Cintolesi vuelve a las teleseries
 TVN

Cintolesi estuvo casi tres décadas alejado de las pantallas, ya que su última actuación fue en "Borrón y cuenta nueva" de 1998.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Enrique Cintolesi, reconocido por ser el fantasma "Max Ossa" en la clásica "Tic Tac" de 1997, vuelve a las teleseries de TVN.

Tras casi tres décadas alejado de las pantallas y dedicándose completamente al ámbito empresarial, regresa a la actuación como parte del elenco de la nueva teleserie vertical de la señal pública, "Los Sabores del Amor", que se estrena este miércoles 12 de agosto.

"Volver a la actuación después de tanto tiempo es algo bien curioso, bien particular", reconoció el actor en el anuncio, haciendo un paralelo con su emblemático personaje de "Tic Tac", pues "a 'El Fantasma' lo resucitaban y volvía de 1920 al final de los '90. Ahora de alguna manera vuelvo a resucitar y vuelvo a las pantallas. Eso sí, ahora con otro tipo de formato".

Para el actor de "Borrón y Cuenta Nueva" (1998), el formato vertical resultó en una entretenida experiencia, porque poseen "un ritmo muy dinámico y es bastante atractivo, que lo tomo con mucho humor y con mucho agradecimiento porque lo paso bien, disfruto de esto".

Su personaje en la serie vertical es "Renato", padre de "Damián" (Martín Rivas), describiéndolo como "un poquito atípico. Es un papá muy, muy jodido, muy pesado y la verdad es que tiene a su hijo más que corto, lo tiene contra las cuerdas (…) Es realmente casi un bruto con el pobre cabro".

"Los Sabores del Amor", que también protagoniza Ignacia Sepúlveda, se estrena este miércoles 12 de agosto en las plataformas de TVN Vertical.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada