No es un fantasma: Enrique Cintolesi vuelve a las teleseries

El actor Enrique Cintolesi, reconocido por ser el fantasma "Max Ossa" en la clásica "Tic Tac" de 1997, vuelve a las teleseries de TVN.

Tras casi tres décadas alejado de las pantallas y dedicándose completamente al ámbito empresarial, regresa a la actuación como parte del elenco de la nueva teleserie vertical de la señal pública, "Los Sabores del Amor", que se estrena este miércoles 12 de agosto.

"Volver a la actuación después de tanto tiempo es algo bien curioso, bien particular", reconoció el actor en el anuncio, haciendo un paralelo con su emblemático personaje de "Tic Tac", pues "a 'El Fantasma' lo resucitaban y volvía de 1920 al final de los '90. Ahora de alguna manera vuelvo a resucitar y vuelvo a las pantallas. Eso sí, ahora con otro tipo de formato".

Para el actor de "Borrón y Cuenta Nueva" (1998), el formato vertical resultó en una entretenida experiencia, porque poseen "un ritmo muy dinámico y es bastante atractivo, que lo tomo con mucho humor y con mucho agradecimiento porque lo paso bien, disfruto de esto".

Su personaje en la serie vertical es "Renato", padre de "Damián" (Martín Rivas), describiéndolo como "un poquito atípico. Es un papá muy, muy jodido, muy pesado y la verdad es que tiene a su hijo más que corto, lo tiene contra las cuerdas (…) Es realmente casi un bruto con el pobre cabro".

"Los Sabores del Amor", que también protagoniza Ignacia Sepúlveda, se estrena este miércoles 12 de agosto en las plataformas de TVN Vertical.