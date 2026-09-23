Teletón confirmó fechas de su gira 2026: lista de ciudades

La campaña 2026 de la Teletón anunció las fechas y ciudades de sus tradicionales giras al norte y sur del país, que reciben shows de artistas comprometidos con la cruzada.

En cada parada, el espectáculo busca motivar al público y preparar "el ambiente", con miras a las jornadas solidarias, que recaudan fondos para la operación de la red de institutos de rehabilitación infantil.

La Teletón 2026 se realizará los días 6 y7 de noviembre.

Gira zona norte Teletón 2026

Arica: martes 13 de octubre / 18:00 hrs / Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia y Toly Fu

/ 18:00 hrs / Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia y Toly Fu Iquique: miércoles 14 de octubre /18:00 hrs / Parque Playa Brava. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas

/18:00 hrs / Parque Playa Brava. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas Calama: jueves 15 de octubre / 18:00 hrs/ Exfinca San Juan. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas

/ 18:00 hrs/ Exfinca San Juan. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas Antofagasta: viernes 16 de octubre /18:00 hrs/ Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez y Gino Mella

/18:00 hrs/ Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez y Gino Mella Vallenar: sábado 17 de octubre / 18:00 hrs / Cancha Estadio Municipal. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Santaferia

/ 18:00 hrs / Cancha Estadio Municipal. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Santaferia La Serena: domingo 18 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Pailita

Gira zona sur Teletón 2026

Talca: martes 27 de octubre /18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina 7 Oriente). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Benja Valencia

/18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina 7 Oriente). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Benja Valencia Los Ángeles: miércoles 28 de octubre / 18:00 hrs / Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas

/ 18:00 hrs / Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas Villarrica: jueves 29 de octubre / 18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas

/ 18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas Osorno: viernes 30 de octubre / 18:00 hrs / Parque Chuyaca. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu

/ 18:00 hrs / Parque Chuyaca. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu Puerto Montt: sábado 31 de octubre / 18:00 hrs / Inicio Carretera Austral. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu

Paradas intermedidas gira 2026 Teletón