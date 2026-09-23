Teletón confirmó fechas de su gira 2026: lista de ciudades

La campaña 2026 de la Teletón anunció las fechas y ciudades de sus tradicionales giras al norte y sur del país, que reciben shows de artistas comprometidos con la cruzada.
En cada parada, el espectáculo busca motivar al público y preparar "el ambiente", con miras a las jornadas solidarias, que recaudan fondos para la operación de la red de institutos de rehabilitación infantil.
La Teletón 2026 se realizará los días 6 y7 de noviembre.
Gira zona norte Teletón 2026
- Arica: martes 13 de octubre / 18:00 hrs / Avenida San Martín (entre Condell y 18 de septiembre). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Q_Are, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA, Santaferia y Toly Fu
- Iquique: miércoles 14 de octubre /18:00 hrs / Parque Playa Brava. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pailita, Q_Are, Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas
- Calama: jueves 15 de octubre / 18:00 hrs/ Exfinca San Juan. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, SINAKA y Noche de Brujas
- Antofagasta: viernes 16 de octubre /18:00 hrs/ Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez y Gino Mella
- Vallenar: sábado 17 de octubre / 18:00 hrs / Cancha Estadio Municipal. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Santaferia
- La Serena: domingo 18 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas (por calle Arturo Prat, esquina Manuel Antonio Matta). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Amigo de Artistas, Lucky Brown, Alanys Lagos, Koke Núñez, Gino Mella y Pailita
Gira zona sur Teletón 2026
- Talca: martes 27 de octubre /18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina 7 Oriente). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Cachureos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Benja Valencia
- Los Ángeles: miércoles 28 de octubre / 18:00 hrs / Estacionamiento Polideportivo Los Ángeles. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Benja Valencia, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, SINAKA, Zúmbale Primo y Noche de Brujas
- Villarrica: jueves 29 de octubre / 18:00 hrs / Avenida Costanera (esquina Colo Colo). Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo, Benja Valencia y Noche de Brujas
- Osorno: viernes 30 de octubre / 18:00 hrs / Parque Chuyaca. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu
- Puerto Montt: sábado 31 de octubre / 18:00 hrs / Inicio Carretera Austral. Artistas: Guerreras del K-Pop Tributo, Pulentos, Alanys Lagos, Ignacio Ormazábal, Gino Mella, Zúmbale Primo y Toly Fu
Paradas intermedidas gira 2026 Teletón
- Mejillones, Región de Antofagasta: viernes 16 de octubre. Anfiteatro Costanera
- Caldera, Región de Atacama: sábado 17 de octubre. Plaza Carlos Condell
- Rancagua, Región dee O'Higgins: martes 27 de octubre. Plaza de los Héroes
- Ránquil, Región de Ñuble: miércoles 28 de octubre. Plaza Parque Ñipas
- Perquenco, Región de La Araucanía: jueves 29 de octubre. Frontis Centro Cultural
- La Unión, Región de Los Ríos: viernes 30 de octubre. Plaza de la Concordia
- Frutillar, Región de Los Lagos: sábado 31 de octubre. Estadio de la comuna