"Tiene santos en la corte": Kathy Contreras lanzó sus descargos contra participantes de "Fiebre de Baile"

Tras convertirse en la última eliminada de "Fiebre de Baile", Kathy Contreras hizo sus descargos sobre la competencia.

En el programa "El Var", la exCalle7 se sinceró sobre su paso por el estelar de Chilevisión.

"Tengo mucha penita, pero también estoy contenta porque mi primer objetivo era bailar, y aquí bailé hasta más no poder. Yo desde muy chiquitita quería ser bailarina y esta era mi oportunidad", partió diciendo.

Respecto a su salida, a solo dos semanas de la final, la figura televisiva admitió que no fue tan sorpresiva: "Algo sentí, pero no con tanta certeza. Todas las semanas me mentalizaba por A o por B. Yo, desde que estuve en la fila con Michelson, comencé a hacerme la idea de que había una posibilidad de que quizás no llegaba a la final".

Kathy se lanzó contra Claudio y Karen

Posteriormente, Contreras lanzó una crítica contra el jurado y su preferencia por algunos de sus compañeros.

"Si es por baile, siendo súper sincera, creo que yo no debería estar acá (eliminada). Yo por baile debería seguir en competencia", comentó.

Bajo esta línea, la exchica reality reconoció que varios de los participantes habían mejorado, aunque "si hablamos de danza e interpretación, yo no debería estar acá. Lo que sí: Claudio Valdivia y Karen, creo que ellos deberían haber sido eliminados (...) No tengo nada contra ellos, no me caen mal ni nada, han hecho un trabajo tremendo, pero si es por baile, ellos".

Finlamente, Kathy apuntó contra Valdivia, afirmando que "tiene santos en la corte. Yo no tengo santos en la corte".