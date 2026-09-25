Tras criticar a George Harris: Fran García Huidobro asegura que fue amenazada por el Tren de Aragua

La animadora Fran García Huidobro confesó haber vivido un complejo momento tras recibir fuertes amenazas.

Durante la emisión de "Plan Perfecto" el pasado miércoles, el panel abordó la polémica entre Leo Rey y Alexítico. En este contexto, el rostro televisivo comentó que "a todos los que trabajamos en televisión nos llegan mensajes de odio y de amenazas".

"Algunos fandoms son más violentos que otros, algunos personajes televisivos somos más controversiales y polémicos que el resto. Por lo tanto, recibimos el odio mucho más fuerte y el amor también, mucho más fuerte", aseguró, añadiendo que "andar lloriqueando porque te llegan amenazas, yo encuentro que, a esta altura del partido, si la amenaza no es real, nos pasa a todos".

Asimismo, la Dama de Hierro recordó los mensajes de alto calibre que recibió tras criticar al comediante George Harris por su presentación en Viña 2025.

"A mí me amenazó todo el Tren de Aragua con que 'sabemos dónde vives,te vamos a estar esperando en tu casa'", recordó.

No obstante, la también actriz decidió responder con ironía a las advertencias: "Yo tengo personalidad, les dije: 'Vayan, pero vayan de a uno, porque no los puedo recibir a todos, y seguro andar hambreados los weones (sic)".

"Es parte del trabajo", sentenció García Huidobro, agregando que si "la gente se siente realmente amenazada tiene todo el derecho del mundo a ir a tribunales".