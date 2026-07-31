Confirman al primer jurado de "MasterChef" en TVN
Después de 12 años, el chef francés Yann Yvin regresa al formato que lo hizo reconocido en Chile.
"MasterChef Chile" será conducido por Maria Luisa Godoy.
Después de 12 años, el chef francés Yann Yvin regresa al formato que lo hizo reconocido en Chile.
"MasterChef Chile" será conducido por Maria Luisa Godoy.
"MasterChef Chile", el exitoso programa de cocina que volverá por las pantallas de TVN en horario estelar y sin famosos, confirmó al primer integrante de su jurado.
Después de 12 años, el chef francés Yann Yvin regresa al formato que lo hizo reconocido en Chile con la nueva versión de la competencia culinaria que tendrá a María Luisa Godoy como conductora.
"'MasterChef' es mi primer programa, es mi casa. Me siento bien, me siento dentro de mi cocina", aseguró, reconociendo que "cuando recibí el llamado estaba en Francia y fue una felicidad enorme".
Yvin, que ha seguido teniendo una importante presencia en la pantalla chica con participaciones en "El Discípulo del Chef" y "El Internado", destacó su retorno a "MasterChef" porque "es el formato donde me siento realmente muy bien. Me faltan las pantuflas para entrar al set de lo cómodo que me siento".
"Durante estos 12 años recorrí Chile gracias a 'MasterChef' y en cada rincón recibo un cariño enorme. Quiero devolver todo ese afecto mostrando que Chile tiene una identidad gastronómica maravillosa. Muchos creen que está escondida, pero no es así. Existe una cocina chilena, existe un sabor chileno, y eso queremos volver a transmitir con esta nueva temporada", expresó.
La búsqueda de los cocineros que serán parte del programa sigue en marcha mediante un casting digital, siendo la primera vez que se ocupa esta modalidad para el formato, con una masiva convocatoria.
Inicialmente, la señal estatal había anunciado la producción para el 2025, pero la crisis financiera del canal público obligó a suspender los planes y dejar todo en stand-by hasta este año.