María Luisa Godoy tiene una única exigencia para el jurado de "MasterChef"

La conductora de "MasterChef Chile", María Luisa Godoy, aseguró a Cooperativa que solo tiene una exigencia para el jurado del popular programa de cocina que regresa a TVN, el cual, adelantó, estará compuesto por rostros nuevos y originales.

"Me parece super bonito esta mezcla de que haya nuevos y alguien original, y creo que tiene que haber una mujer. Sí, tiene que haber" una mujer en el jurado, enfatizó Godoy, asegurando que "no están los tiempos para que no haya una".

Se trata de un clamor que ha hecho llegar a la producción, desde donde no han querido adelantarle ninguna decisión: "Eso les he dicho harto, pero no me han querido decir nada. Se ríen cuando digo esto. Encuentro que tiene que haber una mujer (en el jurado), no puede no (haber)".

Respecto al desafío de encabezar la nueva versión chilena de "MasterChef", la animadora reconoció que no es una experta en la cocina y, junto a los cocineros amateurs que participarán de la competencia, ella también espera aprender mucho al acompañarlos como conductora, algo que "me tiene muy motivada".

"Me gusta mucho la comida, pero en pandemia, que me las di de chef en mi casa y le cocinaba mis hijos prácticamente todos los días, hoy más grandes me confiesan que me encantaban, pero que me quedaba bien malas las cosas", recordó entre risas.

Su llegada a "MasterChef" coincide con una etapa en su vida en la que "quiero cocinarles rico, quiero regalonearlos. La cocina implica tantos momentos bonitos, familiares, que tengo muchas ganas de poder cocinar bien. Entonces, estoy motivada con aprender bien".

En el casting de cocineros "no soy yo la que elijo"

La búsqueda de los cocineros que serán parte del programa sigue en marcha mediante un casting digital, siendo la primera vez que se ocupa esta modalidad para el formato, con una amplia convocatoria.

Eso sí, Godoy no tiene un voto final para elegir a los participantes, aunque irá conociendo a los postulantes durante el proceso.

"Hay un equipo detrás que tiene muchísima experiencia", destacó la animadora, dando cuenta de que "el editor general, el productor ejecutivo, el director, tienen mucha experiencia en programas como 'MasterChef' y han estado en prácticamente todos. Son personas que saben mucho y hay un equipo de casting y hay un productor general de TVN que es buenísimo también".

Aunque "sí entiendo que me van a ir mostrando, hemos ido compartiendo y me van contando" sobre el proceso de casting, la conductora aclaró que "no soy yo la que elijo".