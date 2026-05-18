Pancho Melo y el momento actual de TVN: "Da pena; me da mucha nostalgia"

Pancho Melo tiene una larga trayectoria en la televisión y su paso por TVN es de los más recordados, encabezando la era dorada de las teleseries con "Pampa Ilusión" o "Romané", pero el actual momento del canal estatal, sin área dramática, "da pena" al actor.

En conversación con el podcast "Fuera de libreto" de Diario Financiero, el intérprete transformado en una suerte de influencer digital gracias a sus exitosos videos de humor en redes sociales sinceró su opinión sobre el momento actual de los canales que eliminaron o externalizaron sus áreas dramáticas.

"Llegamos a haber cuatro áreas dramáticas en los canales. En cada canal había un área dramática y ahora no hay ni una. En rigor, Mega tampoco tiene área dramática. Está todo externalizado, entonces… TVN da pena", dijo Melo.

E inmediatamente explicó: "Hace poco estuve… da pena… o sea, no, a mí me da nostalgia más que pena. Me da nostalgia caminar por los pasillos, por los estudios cerrados, por toda esa actividad que había, que no había estudios para hacer lo que estábamos haciendo y hoy no hay nada de eso. Me da mucha nostalgia".

Tras esa reciente visita a las dependencias del "canal de todos los chilenos", el actor de "Sucupira" y "Los Pincheira" apuntó a quiénes son los responsables del momento actual de TVN: "Siento que hay una responsabilidad política, hay un pasarse la pelota de Gobierno a Gobierno, de director en director, de gerente general en gerente general, pero no asumiendo responsabilidad".