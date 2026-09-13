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Tópicos: Magazine | Televisión | TVN

TVN fijó el estreno de "MasterChef Chile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fernanda Fuentes, Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro serán los integrantes del jurado en el regreso del programa conducido por María Luisa Godoy.

TVN fijó el estreno de
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Por primera vez, la selección de los cocineros se hizo mediante un casting digital.

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TVN confirmó el estreno de "MasterChef Chile", el exitoso programa de cocina que volverá por las pantallas de la estación pública en horario estelar y sin famosos.

Bajo la conducción de María Luisa Godoy, la nueva versión de la competencia culinaria se estrenará el próximo domingo 4 de octubre, a las 22:30 horas.

La búsqueda de los cocineros que serán parte del programa se hizo, por primera vez, mediante un casting digital, aspirantes que ahora deberán poner a prueba sus habilidades en la cocina y enfrentar las evaluaciones del jurado.

"Creo que el público se va a encariñar muchísimo con nuestros participantes, porque son personas muy queribles, auténticas y con historias que emocionan", aseguró Godoy en el anuncio.

En esta oportunidad, Fernanda Fuentes, Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro serán los tres chefs del jurado, quienes aportarán experiencia, exigencia y distintas miradas sobre la gastronomía en la competencia culinaria.

Inicialmente, la señal estatal había anunciado la producción para el 2025, pero la crisis financiera del canal público obligó a suspender los planes y dejar todo en stand-by hasta este año.

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