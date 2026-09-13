TVN fijó el estreno de "MasterChef Chile"

TVN confirmó el estreno de "MasterChef Chile", el exitoso programa de cocina que volverá por las pantallas de la estación pública en horario estelar y sin famosos.

Bajo la conducción de María Luisa Godoy, la nueva versión de la competencia culinaria se estrenará el próximo domingo 4 de octubre, a las 22:30 horas.

La búsqueda de los cocineros que serán parte del programa se hizo, por primera vez, mediante un casting digital, aspirantes que ahora deberán poner a prueba sus habilidades en la cocina y enfrentar las evaluaciones del jurado.

"Creo que el público se va a encariñar muchísimo con nuestros participantes, porque son personas muy queribles, auténticas y con historias que emocionan", aseguró Godoy en el anuncio.

En esta oportunidad, Fernanda Fuentes, Yann Yvin y Juan Manuel Pena Passaro serán los tres chefs del jurado, quienes aportarán experiencia, exigencia y distintas miradas sobre la gastronomía en la competencia culinaria.

Inicialmente, la señal estatal había anunciado la producción para el 2025, pero la crisis financiera del canal público obligó a suspender los planes y dejar todo en stand-by hasta este año.