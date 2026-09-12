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Tópicos: Magazine | Tendencias

Blizzard sorprende al anunciar "Diablo V": La saga continúa en 2029

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siguiente capítulo de la franquicia de videojuegos fue confirmado en la celebración de su trigésimo aniversario.

Blizzard sorprende al anunciar
 Blizzard

El mundo de Santuario, donde se desarrolla la historia, finalmente ha caído en este nuevo título.

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El estudio de videojuegos Blizzard celebró los 30 años de su exitosa franquicia "Diablo" al anunciar su quinta entrega.

"Diablo V" fue confirmado este sábado en el marco del evento Blizzcon 2026, que se realiza este fin de semana en la ciudad estadounidense de Anaheim, con un lanzamiento planeado para la primavera de 2029 en el hemisferio norte, o sea, durante el primer semestre de ese año.

La historia se desarrollará un siglo después de los eventos de "Diablo IV", lanzado en 2023, siendo el primer título en el que el mundo de Santuario, donde se desarrolla la historia, finalmente ha caído.

"Durante tres décadas, Santuario ha estado al borde del abismo, y hemos logrado hacer retroceder a la oscuridad… hasta ahora (…) 'Diablo V' lleva a los jugadores a un Santuario que ha caído. Los héroes han desaparecido y 'Diablo' ha vencido", detalló la sinopsis oficial.

En paralelo, se anunció que el mundo de "Diablo" llegará al streaming con una serie animada actualmente en desarrollo para Netflix, sin entregar fecha de estreno.

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