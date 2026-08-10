Antonella Henríquez representará a Santiago en el Miss Mundo Chile 2026

La artista circense y bailarina Antonella Henríquez fue coronada como Miss Mundo Santiago.

La hija de Ruperto se llevó el título durante la ceremonia realizada este fin de semana en el Palacio Taj Mahal de Las Condes, comenzando un nuevo desafío en los certámenes de belleza.

"Hay nervios. Hay mucha emoción también. Me siento feliz, es una etapa muy linda (...) Así que sí, con todo y con toda la responsabilidad que también requiere el concurso. Nos estamos preparando full con mi equipo", dijo en "Fiebre de Baile", programa del que participa.

Consultada por las impresiones de su padre, el humorista y también artista circense Christian Henríquez, la joven de 22 años afirmó que el apoyo de su núcleo familiar ha sido fundamental en esta etapa.

"Mi papá piensa que yo soy superhéroe. Él dice que soy capaz de todo, así que nada, me está apoyando. Mi familia a distancia me está apoyando, están en el circo en El Belloto. Así que siento su apoyo a distancia, siempre escribiéndome, siempre feliz. Ayer igual conmigo, apoyándome full, nunca falla", declaró.

Con este triunfo, Henríquez competirá por la corona nacional en la final de Miss Mundo Chile, que se llevará a cabo en octubre. En tanto, la actual soberana nacional, Ignacia Fernández -coronada como Miss Mundo Chile 2025-, representará al país en la edición internacional del concurso, cuya gran final se celebrará el próximo 5 de septiembre en Vietnam.