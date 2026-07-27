Explican ausencia de Emilia Dides en semifinal de Miss Universo Chile

Preocupación causó la ausencia de Emilia Dides en la semifinal de Miss Universo Chile 2026 de este domingo, considerando que se había confirmado la presencia de la exMiss Chile en las tres galas de la competencia.

Fue el animador Julio César Rodríguez quien explicó que Dides se tuvo que ausentar del programa debido a una "urgencia médica".

Durante la transmisión, el conductor dio cuenta de que en "la pasarela que viene a continuación con traje de noche, Emilia cantaba, iba a hacer su show, su espectáculo, mientras desfilaban las candidatas. Lamentablemente, tuvo una urgencia médica".

"Le queremos mandar desde acá un abrazo gigante, un saludo, sabemos que está mejor, que está bien. Esperamos que se recupere para que la próxima semana nos acompañe, y esté acá haciendo su espectáculo, mientras las candidatas desfilan. Era realmente muy bello, lamentablemente esta urgencia médica hizo que no nos acompañara", señaló Rodríguez.

Hasta el cierre de esta nota, la exMiss Chile e hija de la soprano Joanna Maffei no ha publicado ninguna actualización sobre su estado de salud en sus redes sociales.

Se espera la participación de Dides en la final de Miss Universo Chile 2026 que se realizará este domingo 2 de agosto y que se podrá ver por Mega.