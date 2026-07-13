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Tópicos: Magazine | Tendencias | Concursos de Belleza

Miss Universo Chile 2026: Conoce a las 20 semifinalistas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El público también tuvo un voto clave en la gala de este domingo.

Miss Universo Chile 2026: Conoce a las 20 semifinalistas
 Mega

Las próximas dos galas serán transmitidas los domingos 19 y 26 de julio por las pantallas de Mega.

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El popular concurso Miss Universo Chile definió a sus 20 semifinalistas en su primera gala, emitida en horario prime por las pantallas de Mega durante la noche de este domingo.

Fue la misión del jurado estelar integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara elegir a 18 candidatas que avanzaron de fase, mientras que el público tuvo un voto clave seleccionando a las dos restantes.

Con la animación de Julio César Rodríguez, las próximas dos galas serán transmitidas los domingos 19 y 26 de julio en el camino para elegir a la representante chilena ante el mundo en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Acá están las 20 semifinalistas:

  • Roxana Muñoz - Miss Maipú
  • Josefina Flores - Miss Antártica
  • Antonella Pastenes - Miss Antofagasta
  • Fernanda Sepúlveda - Miss Padre Las Casas
  • Carla González - Miss Peñalolén
  • Javiera Pino - Miss Huechuraba
  • Catalina Vallejos - Miss Pucón
  • Sofía Arteaga - Miss La Reina
  • Claudia Kaempfe - Miss Machalí
  • Mariane Kiss - Miss Los Ángeles
  • Arantxa Ramírez - Miss Vitacura
  • Javiera Barrie - Miss Las Condes
  • María Victoria Gazale - Miss San Pedro de La Paz
  • Martina Avendaño - Miss Talca
  • Sofía Surriba - Miss Concepción
  • Krishna Sandoval - Miss Temuco
  • Dominga López - Miss Viña del Mar
  • Scarlette Hermosilla - Miss Lo Barnechea
  • Claudia Arteaga - Miss Rancagua (voto del público)
  • Victoria Jiménez - Miss Loncoche (voto del público)

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