Miss Universo Chile 2026: Conoce a las 20 semifinalistas

El popular concurso Miss Universo Chile definió a sus 20 semifinalistas en su primera gala, emitida en horario prime por las pantallas de Mega durante la noche de este domingo.

Fue la misión del jurado estelar integrado por la presidenta Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara elegir a 18 candidatas que avanzaron de fase, mientras que el público tuvo un voto clave seleccionando a las dos restantes.

Con la animación de Julio César Rodríguez, las próximas dos galas serán transmitidas los domingos 19 y 26 de julio en el camino para elegir a la representante chilena ante el mundo en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

Acá están las 20 semifinalistas: