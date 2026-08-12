Sacó aplausos: Así fue la primera aparición de Ignacia Fernández en Miss Mundo 2026

Ignacia Fernández dio el puntapié inicial a su participación en Miss Mundo 2026 durante la esperada ceremonia de apertura del certamen internacional que este año se realiza en Vietnam.

En el evento desarrollado en la Plaza Halong Marina Beach de Quang Ninh, la candidata nacional lució un Áo Dài -traje típico del país anfitrión- mientras compartía escenario con la participante de Islas Caimán ante el resto de las competidoras.

"Y así dimos inicio a esta aventura, vistiendo un Áo Dài, traje tradicional vietnamita, en una ceremonia que reunió nuestras culturas y marcó oficialmente el comienzo de la competencia. ¡Vamos con todo, Chile!", escribió la representante nacional en su cuenta de Instagram.

La aparición de la chilena generó positivos comentarios por su desplante en plataformas digitales y en páginas especializadas que la posicionaron de inmediato entre las competidoras más destacadas de la jornada.

Cabe recordar que la joven posee una llamativa faceta fuera del modelaje al ser apasionada de la música y desempeñarse como vocalista de la banda de death metal progresivo Decessus.

Con este importante hito se inician semanas clave para Fernández en el país asiático donde buscará avanzar en las distintas etapas para disputar la corona internacional.