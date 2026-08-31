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Tópicos: Magazine | Tendencias | Gastronomía

Otro podio: cronistas eligieron las "mejores empanadas" de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las cuatro seleccionadas son diferentes a las que ya premiaron los industriales panaderos.

Otro podio: cronistas eligieron las
 Círculo de Cronistas Gastronómicos
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Los santiaguinos tienen un total de siete empanadas premiadas para este 18 de septiembre, porque a las tres mejores de la capital que eligieron los industriales del pan hace unos días, ahora se suman otras cuatro, esta vez escogidas por los cronistas gastronómicos.

La 23ª edición del concurso organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile también consideró una "cata a ciegas", que evalúa la masa, el horneado y consistencia; el pino y su punto de cocción, sazón y jugosidad; así como el equilibrio general de la preparación.

Las cuatro empanadas de pino mejores fueron:

  1. Los Lobos de Ita, Andalién 7399, La Florida ($2.000 pesos)
  2. La Violette, Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel ($3.100)
  3. Don Guille, Gorbea 2554, Santiago Centro ($3.400)
  4. Betty Delicateces, Av. alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina ($3.500)

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