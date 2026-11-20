El esperado videojuego "Grand Theft Auto VI" pulverizó las expectativas iniciales al recaudar casi cuatro mil millones de dólares en su primer día, instalándose como el mayor lanzamiento de la industria del entretenimiento en la historia.

Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games -editora de "GTA VI"-, anunció este viernes que el título generó 3,79 mil millones de dólares en ingresos en su día de lanzamiento.

En concreto, vendió 32,5 millones de unidades hasta este jueves.

Tras más de 13 años, el videojuego "GTA VI" puso fin a su espera consiguiendo una puntuación de 99 sobre 100 en la plataforma Metacritic, traspasando la frontera digital para convertirse en uno de los mayores fenómenos culturales de la década.

En comparación con otros grandes éxitos del mundo del entretenimiento, ya superó en recaudación a "Spider-Man: Un Nuevo Día" (2,52 mil millones de dólares) y a la película más taquillera de la historia, "Avengers: Endgame" (2,94 mil millones de dólares).