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Tópicos: Magazine | Tendencias

La muerte de Twitter: Imponen severas restricciones contra cuentas gratuitas de X

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La muerte de Twitter: Imponen severas restricciones contra cuentas gratuitas de X
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La red social X, antes conocida como Twitter, anunció una serie de restricciones contra las cuentas gratuitas que no tengan suscripción ni verificación.

Desde esta semana los usuarios que usen la plataforma sin pagar sólo podrán publicar 50 posteos y 200 respuestas por día. Anteriormente todas las cuentas podían publicar hasta 2.400 mensajes por jornada, lo que implica una drástica reducción.

Esta restricción es inédita en la historia de la red social, cuya principal característica era permitir las conversaciones abiertas y públicas entre los usuarios.

Actualmente el valor de las cuentas Premium en X alcanzan un valor de $5.630 mensual.

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