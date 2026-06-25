Los álbumes del pasado: exponen el "Archivo Digital Salo"

En el Patio Bellavista, polo gastronómico ubicado donde alguna vez estuvo el edificio de Salo, se inauguró la exposición "Archivo Digital Salo", recordando décadas pasadas, cuando las láminas de los álbumes mundialistas eran de fabricación local.

Las láminas, no autoadhesivas -había que usar pegamento-, "representaron momentos de encuentro, intercambio y entretención que marcaron a generaciones completas", recuerdan los curadores de la muestra.

La casa editorial Salo fue sinónimo de colecciones, pero no solo futboleras, sino que de decenas de temáticas, publicando incluso álbumes de populares teleseries.

La exposición permanecerá abierta al público durante dos meses y podrá visitarse de 10:00 a 21:00 horas; contemplando 24 álbumes originales de distintas épocas, junto a 60 reproducciones de portadas, láminas y piezas gráficas emblemáticas.