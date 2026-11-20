El líder supremo de los talibanes, el mulá Haibatullah Akhundzada, instó a las autoridades culturales de Afganistán a centrar la educación de los jóvenes en la cultura islámica para combatir las influencias externas, durante una inusual gira por el país.

"Moldeen las mentes de los jóvenes. Se debe alentar a la juventud hacia su auténtica cultura islámica, religiosa y afgana, organícenles reuniones de reforma y nárrenles la historia de sus padres y antepasados", ordenó el líder a funcionarios según un comunicado difundido por el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat.

El encuentro, a puerta cerrada y bajo la prohibición de difundir imágenes del líder en público, tuvo lugar en la provincia de Ghazni después de su inusual viaje a Kabul esta semana y reunió a eruditos religiosos (ulemas) y funcionarios locales de los ministerios de Educación y Cultura.

"Los infieles y los ocupantes se esforzaron mucho para desviar a nuestros jóvenes y alejarlos de su auténtica cultura religiosa y afgana, y todavía hoy se observa esta debilidad en algunos jóvenes", dijo Haibatullah en su intervención difundida en texto.

El hermético líder supremo -sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional- pidió también al Ministerio de Educación la construcción de escuelas coránicas (madrasas) e instituciones educativas religiosas que lleguen "hasta a las aldeas más remotas para que la gente conozca la religión de Alá".

Su viaje a Ghazni, en la carretera que conecta Kabul con el bastión sureño de Kandahar -donde reside la cúpula más ultraconservadora de los talibanes-, tiene lugar después de que trascendiera una visita de tres días del líder a la capital bajo un fuerte blindaje de seguridad.

Durante una intervención en la Universidad de Kabul, el líder talibán se describió a sí mismo como responsable de cuidar y proteger a su "rebaño", e instó a los clérigos a fomentar el amor hacia el líder supremo para garantizar la obediencia a sus decretos.

"Todos los musulmanes bajo el liderazgo del imán son como un rebaño, y él tiene la responsabilidad de protegerlos. Nadie más tiene derecho a acercarse a este rebaño", afirmó Akhundzada en un audio de la reunión difundido por las autoridades de facto talibanas.