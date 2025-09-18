Uber incursiona en safaris: Ofrecerá expediciones en el Parque Nacional de Nairobi

La plataforma de transporte privado Uber se ha aliado con la industria de safaris de Kenia para ofrecer expediciones al Parque Nacional de Nairobi, única capital del mundo que cuenta con un espacio natural de ese tipo, según informó la multinacional estadounidense.

"El turismo juega un papel vital en la economía de Kenia y, con Uber Safari, estamos abriendo nuevas formas para que las personas se conecten con la vida silvestre al tiempo que creamos oportunidades de ingresos para los operadores", afirmó el gerente general de Uber para África oriental, Imran Manji, citado este jueves por medios locales.

Con Uber Safari, los pasajeros pueden reservar aventuras con antelación en la aplicación para una visita guiada de tres horas y observar leones, rinocerontes, búfalos, jirafas o hipopótamos en la capital keniana.

Un safari diurno cuesta 25.000 chelines (poco más de 183.500 pesos chilenos) en un vehículo capaz de transportar hasta siete personas, mientras que los viajes nocturnos cuestan 40.000 chelines (295.101 pesos) en vehículos que llevan hasta cinco visitantes.

El costo cubre la entrada del vehículo al parque, los cargos del conductor y un guardabosques para los viajes nocturnos, pero los usuarios deben pagar la entrada individual al parque.

El turismo, importante para Kenia

El lanzamiento de Uber Safari coincide con el décimo aniversario de Uber en el mercado keniano.

El gigante de los viajes en taxi gestiona el producto en colaboración con el Ministerio de Turismo, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, la Autoridad Reguladora del Turismo y operadores de flotas locales.

El sector turístico de Kenia representa aproximadamente el 10,4% del producto interior bruto (PIB) y el 5,5% del empleo formal, según datos oficiales.

Establecido en 1946, el Parque Nacional de Nairobi se encuentra a unos siete kilómetros al sur de la capital.

El parque alberga una población de vida salvaje grande y diversa que incluye leones, leopardos, búfalos, rinocerontes negros, jirafas, hipopótamos, hienas moteadas, elefantes o cocodrilos del Nilo.