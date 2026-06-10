Epidemia de ébola en la RD del Congo: 635 casos confirmados y 127 fallecidos

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) informaron de 635 casos confirmados en la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 127 muertes.

En un comunicado difundido en la red social X, el Ministerio de Salud congoleño indicó que la tasa de seguimiento de contactos avanzó al 61,1 % y que los equipos sanitarios permanecen plenamente movilizados en el terreno en las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Además, destacaron que ocho personas se recuperaron del ébola para este miércoles, elevando a 30 el total de pacientes dados de alta, mientras que 406 contactos completaron con éxito el seguimiento sanitario de 21 días.