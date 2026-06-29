RD del Congo eleva a 360 el número de muertos y a 1.274 los casos confirmados de ébola

La República Democrática del Congo elevó a 360 el número de muertos y a 1.274 los casos confirmados por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, según el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública.

El informe, con datos recopilados hasta el 27 de junio, situó la tasa de letalidad en 28,3 por ciento. Además, reportó 178 pacientes recuperados, 502 personas aisladas u hospitalizadas y una tasa de rastreo de contactos de 87,1 por ciento.

La Provincia de Ituri concentra el 91,4 por ciento de los contagios y el 83,6 por ciento de las muertes, aunque el brote también se extendió a Kivu del Norte y Kivu del Sur. La epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico.