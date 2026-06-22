RD del Congo superó las 250 muertes por ébola y los 1.000 casos confirmados

La República Democrática del Congo (RDC) registra ya 1.003 casos de ébola confirmados, incluidas 254 muertes, por el brote de la enfermedad declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, informó el Gobierno.

La tasa de letalidad se sitúa en el 25,3%, según el último informe publicado a última hora del domingo por el Ministerio de Comunicación y Medios sobre la epidemia, con datos recopilados hasta el 20 de junio.

"Se ha superado la barrera de los 1.000 casos confirmados. A pesar de este avance, los equipos de respuesta continúan activamente las investigaciones, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en las zonas afectadas", subrayó la cartera, que también detalló que total de 365 enfermos en encuentran en "aislamiento u hospitalización". Asimismo, añadió, la tasa de seguimiento de contactos alcanza el 58%.