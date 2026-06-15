RD Congo elevó a 782 los casos confirmados de ébola, con 181 muertes

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 782 los casos confirmados del brote de ébola declarado a mediados de mayo, incluidas 181 muertes.

En su más reciente boletín, publicado al filo de la medianoche, el Ministerio de Comunicación y Medios detalló que hay 359 "pacientes en aislamiento", hospitalizados, y que 56 enfermos han logrado recuperarse de la enfermedad.

La tasa de "letalidad global" del virus -que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas- se sitúa actualmente en un 23,1 por ciento.