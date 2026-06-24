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Tópicos: Mundo | Alemania

Alemania canceló compra de fragatas F126, su mayor proyecto naval en décadas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las seis naves para la Deutsche Marine fueron desechadas por retrasos y aumento de costos

Alemania canceló compra de fragatas F126, su mayor proyecto naval en décadas
 Damen

Así proyectaba la neerlandesa Damen los nuevos barcos de guerra germanos.

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El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, justificó la decisión de cancelar el pedido de seis fragatas modelo F126 pues, según dijo, prefiere "un final duro que una situación de incertidumbre" debido a los importantes retrasos que arrastraba el proyecto, algo que "no nos lo podemos permitir, ni económicamente ni en términos de tiempo".

Antes, el Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que la empresa neerlandesa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), que inicialmente había sido designada como contratista principal, "no logró cumplir los plazos ni los límites presupuestarios acordados".

Según el contrato para la construcción de seis fragatas F126, el primer buque debía entregarse con capacidad operativa inicial a mediados de 2028; por lo que la Deutsche Marine preveía disponer de las seis nuevas unidades en 2033, con un costo total de 10.000 millones de euros.

La opción de un nuevo contratista, determinó el Ejecutivo germano, habría generado costos "adicionales considerables", llegando a una cifra por sobre los 18 mil millones de euros.

Ahora, la defensa alemana espera adquirir ocho fragatas MEKO A-200 de la local ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), destinadas principalmente a la guerra antisubmarina, y para lo cual ya se consideró presupuesto para las primeras cuatro, por cerca de 4.000 millones de euros.

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