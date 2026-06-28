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Tópicos: Mundo | Alemania

Alemania vivió la noche más calurosa de su historia con 29,4°C

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La marca se registró en el municipio de Kubschütz, situado al este del país; zona en la que se concentran las altas temperaturas.

"En casi todo el país seguirá habiendo una sensación térmica fuerte o extrema", indicó el servicio meteorológico germano.

Alemania vivió la noche más calurosa de su historia con 29,4°C
 EFE (referencial)

En el marco de la ola de calor que afecta a Europa, Alemania ya había alcanzado la víspera un récord histórico de temperaturas, al medirse 41,5 grados en Drewitz.

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El municipio alemán de Kubschütz registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas, confirmó a la agencia de noticias EFE el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

"Nunca antes tuvimos una mínima tan elevada durante la noche en Alemania", indicó un portavoz del DWD, donde señalaron que aún deben hacerse las pertinentes comprobaciones para hacer oficial esa temperatura de Kubschütz.

La víspera, el DWD registró un récord histórico de temperaturas, al medirse 41,5 grados en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt.

Esa medición superó la registrada el viernes en Saarbrücken, donde, al llegar a 41,3 grados, se había batido el récord fijado el 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán y donde los termómetros marcaron ese día 41,2 grados.

Alemania vive una ola de calor en la que, este domingo, "el calor extremo se concentrará en el este", aunque "en el resto del país también se registrarán temperaturas elevadas, en algunos casos extremas, debido, entre otras cosas, al escaso enfriamiento nocturno y a la elevada humedad del aire", según el DWD

"En casi todo el país seguirá habiendo una sensación térmica fuerte o extrema", indicó el servicio meteorológico germano en su previsión para este domingo.

Además del calor, hay previsiones de fuertes tormentas en el norte durante la jornada y, en las últimas horas del día, en el oeste y el suroeste del país centroeuropeo.

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