La politóloga Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al cargo en la historia del país para el periodo 2026-2030, tras lo cual recibió la banda presidencial en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

Fernández, de 39 años de edad y del derechista Partido Pueblo Soberano, fue juramentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, siendo la primera vez en que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano reconocido internacionalmente por su paz y democracia.

El presidente saliente Rodrigo Chaves traspasó el poder a quien fuera su ministra de la Presidencia, con lo que Fernández quedó oficializada como mandataria por los próximos cuatro años.

Fernández hizo el juramento con seguridad, dirigiéndose a los asistentes en el estadio, y al regresar a su asiento tras recibir la banda presidencial se mostró emocionada, llevándose la mano al rostro para contener las lágrimas.

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