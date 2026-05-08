Día de la Madre: "rebautizan" calles en Santiago, Concepción y Antofagasta
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Día de la Madre: "rebautizan" calles en Santiago, Concepción y Antofagasta
Varias calles de Santiago, Concepción y Antofagasta amanecieron "rebautizadas", en una intervención urbana con motivo del Día de la Madre, organizada por la cadena Mall Plaza y que agregó a la señalética vial el nombre de las madres de los personajes históricos que dan nombre a esas vías.
Por ejemplo, Avenida Américo Vespucio, a la altura de Serafín Zamora, es ahora Lisa di Giovanni Mini, madre del navegante y explorador. Lo mismo con la Avenida Jesé Miguel Carrera en Antofagasta, hoy Avenida Hijo de María Negrete.
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