Varias calles de Santiago, Concepción y Antofagasta amanecieron "rebautizadas", en una intervención urbana con motivo del Día de la Madre, organizada por la cadena Mall Plaza y que agregó a la señalética vial el nombre de las madres de los personajes históricos que dan nombre a esas vías.

Por ejemplo, Avenida Américo Vespucio, a la altura de Serafín Zamora, es ahora Lisa di Giovanni Mini, madre del navegante y explorador. Lo mismo con la Avenida Jesé Miguel Carrera en Antofagasta, hoy Avenida Hijo de María Negrete.

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