Santiago: decenas de bomberos acuden a incendio en local de productos chinos
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Un incendio movilizó a más de una docena de compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago hasta la esquina de Alameda y Libertad, a un local de venta de productos importados desde China.
El siniestro obligó además a desviar el tránsito de la calzada norte de la principal arteria de la capital, sumando gran congestión en las calles aledañas.
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