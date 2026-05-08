Un incendio movilizó a más de una docena de compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago hasta la esquina de Alameda y Libertad, a un local de venta de productos importados desde China.

El siniestro obligó además a desviar el tránsito de la calzada norte de la principal arteria de la capital, sumando gran congestión en las calles aledañas.

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