Colo Colo vuelve a las andanzas en la Copa de la Liga, certamen en el que recibirá por la quinta fecha a un eliminado Deportes Concepción. Para el duelo que se disputará este sábado 9 de mayo, a las 17:30 horas en el Monumental, el técnico Fernando Ortiz definió esta formación.

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