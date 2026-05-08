La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Concepción por la Copa de la Liga
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Colo Colo vuelve a las andanzas en la Copa de la Liga, certamen en el que recibirá por la quinta fecha a un eliminado Deportes Concepción. Para el duelo que se disputará este sábado 9 de mayo, a las 17:30 horas en el Monumental, el técnico Fernando Ortiz definió esta formación.
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