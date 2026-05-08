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León XIV visitó Pompeya y Nápoles en su primer aniversario como papa

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El papa León XIV llegó hasta Pompeya y Nápoles en el día que conmemora su primer año como líder de la Iglesia Católica, y estuvo en la catedral donde se guarda una ampolla con la sangre atribuida a san Genaro.

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