Bukele cumplió siete años en el poder y su aprobación es de 85%

Siete años después de asumir como presidente de El Salvador, Nayib Bukele ostenta un vistoso 85,5 por ciento de aprobación.

Cerrando el segundo año de su -polémico- segundo mandato consecutivo, "el 85,5 por ciento de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, una cifra sólida, aunque inferior al pico de 91,9 por ciento registrado en enero", señaló una encuesta del diario La Prensa Gráfica.

"Esta es una medición que ocurre a cuatro meses que se inicie la campaña formal para las próximas elecciones presidenciales", destacó el medio, que atribuyó la merma de 6,4 puntos a "las preocupaciones económicas, especialmente el costo de la vida, que profundizan y marcan el principal foco de insatisfacción ciudadana".

Según La Prensa Gráfica, los análisis predominantes dentro de la ciudadanía indican que "el presidente ha mejorado la seguridad del país (28,6%)", que "hecho un buen trabajo en general (17,3%)", y que ha acometido "cosas buenas y malas, pero la balanza se inclina a favor (12,7%)".

En tanto, "los principales fracasos señalados por la ciudadanía se concentran en el ámbito económico", con un 15,8 por ciento que considera que Bukele "no ha logrado mejorar la economía"; un 6,8 que alega la ausencia de avances en salud, y un 4,3 que critica las "capturas arbitrarias durante el régimen de excepción".

De igual manera, un 4,2 por ciento indica falta de generación de empleo y 3,8 el aumento del costo de la vida.

Perspectivas

El autodenominado "dictador más cool del mundo" gobierna El Salvador desde junio de 2019 y su actual mandato -que en un inicio abarcaba el período 2024 a 2029- fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso, controlado por su partido Nuevas Ideas, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral.

Bukele no ha confirmado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: "No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (...) Pero si fuera por mí, yo sigo diez años más".

Desde que Bukele asumió el segundo mandato consecutivo, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.