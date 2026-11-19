Sin Maripán: Inter de Porto Alegre perdió con Vasco da Gama y otra vez está en zona descenso
Publicado: | Fuente: TNT Sports Brasil
Inter de Porto Alegre, sin el suspendido Guillermo Maripán, perdió por 2-1 ante Vasco da Gama en la fecha 35 del Brasileirao y nuevamente quedó en zona de descenso. El cuadro gaucho marcha 17°, con 38 puntos, y fue desplazado por Corinthians, que ganó 4-0 a Botafogo; Los goles de Vasco fueron de Thiago Mendes y Facundo Colidio, mientra que Juninho anotó para el colorado.