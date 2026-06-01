Partidos oficialistas se disputan el estilo de Kast en la Cuenta Pública

Tras la realización de la Cuenta Pública, parlamentarios del oficialismo se reunieron en un cónclave en el Palacio de Cerro Castillo, donde coincidieron en valorar positivamente el estilo y la forma del discurso del Presidente José Antonio Kast.

Los líderes de la coalición gubernamental destacaron la moderación y el sentido de futuro del mensaje ante el Congreso Pleno, aunque de inmediato surgieron matices y disputas internas sobre la autoría de dicho diseño comunicacional.

El diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) se mostró satisfecho con la sobriedad del Mandatario, atribuyendo el giro estético a las ideas de su propio sector.

"Me alegra el tono de hoy, porque la verdad es un tono no estridente, un tono no grandilocuente, donde la emergencia aparece como un estado del cual hay que salir, pero no es el centro del discurso. Hoy día percibí un discurso a lo Chile Vamos, que es lo que para nosotros es muy gratificante, porque nos damos cuenta de que se va aquilatando un mensaje ponderado y con sentido futuro", aseguró el legislador.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), matizó la interpretación de su compañero de coalición, asociando el tono con una tradición republicana de éxito institucional más que con un conglomerado específico.

"Es el tono que ha tenido Chile cada vez que le ha ido bien. El discurso de hoy no solamente era calmado en el tono, sino que termina con un llamado muy importante a la esperanza (...) Nadie es dueño del tono de la templanza, nadie es dueño de la sensatez", afirmó el líder de la Corporación.

Desde las filas del Partido Republicano, en tanto, el diputado Agustín Romero también se sumó a los elogios de las huestes oficialistas, calificando la intervención del Jefe de Estado como un "tono republicano".