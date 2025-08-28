Argentina: Hallan restos de cuarta víctima en casa del asesino serial de indigentes

Material genético correspondiente a una cuarta persona fue hallado en el domicilio, en Jujuy, de un hombre de 37 años donde, previamente, ya se habían identificado restos de otras tres.

Tras numerosos rastrillajes realizados por equipos especializados en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia argentina de Jujuy, un nuevo perfil genético fue hallado en el domicilio de Matías Jurado, ya imputado por el asesinato de dos personas en situación de calle.

Los primeros cotejos arrojaron coincidencia con Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Sosa, de 25 años, por cuyos asesinatos fue imputado Jurado, con el cargo de "homicidio agravado por ensañamiento".

Los otros dos perfiles hallados están, al momento, pendientes de identificación, dijo a la agencia de noticias EFE el fiscal regional Guillermo Beller, quien se encuentra a la espera de los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que el 18 de agosto se sumó a la investigación del caso.

Se ha descartado, no obstante, la coincidencia de estas dos nuevas muestras con Carlos González (60 años), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60), tres sin techo que se encontraban desaparecidas en San Salvador de Jujuy.

El avance de la investigación

El pasado 6 de agosto, el imputado, quien se encuentra detenido, se declaró inocente ante el fiscal.

Un sobrino de Jurado, de 16 años, que convivía con él en el domicilio, declaró ante que su tío mataba a las víctimas en el domicilio, las descuartizaba y posteriormente carbonizaba sus cuerpos para deshacerse de los restos en bolsas de residuos.

En la casa de Jurado y zonas baldías aledañas trabajó primero el cuerpo de criminalística de Jujuy, luego el de la provincia aledaña Catamarca y, posteriormente, un equipo de Gendarmería con perros entrenados y georradares.

Por último, el EAAF llevó a cabo nuevas excavaciones, tras las cuales la Justicia dio por terminadas las tareas de rastrillaje, para concentrarse por en el cotejo de los más de 200 elementos recabados, entre ellos restos orgánicos como tejidos, sangre y fragmentos óseos, además de sierras y más herramientas cortantes.

Según detalló el fiscal a EFE, Jurado captaba a personas en situación de vulnerabilidad, entablaba una relación de confianza con ellos y las atraía a su domicilio ofreciéndoles trabajos circunstanciales o bebidas alcohólicas.